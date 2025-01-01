  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام" تبث فيديو للجندي الأسير في غزة "آلون أوهل" يهاجم فيه نتنياهو

الإثنين 22 سبتمبر 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام" تبث فيديو للجندي الأسير في غزة "آلون أوهل" يهاجم فيه نتنياهو



غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الإثنين، فيديو يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير آلون أوهل، حيث وجه رسائل حادة إلى القيادة الإسرائيلية محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى.

وقال أوهل في الفيديو: "هل لا يزال أحد يُصدق نتنياهو؟! هو ومن معه يريدون قتلنا، هذه أيامنا الأخيرة، وقد تحولنا إلى عبء على حكومة نتنياهو."

وطالب الجندي الأسير المبعوث الأمريكي "ويتكوف" بعدم مساعدة نتنياهو والضغط عليه من أجل عدم "قتل الأسرى"، كما ناشد عائلته والمستوطنين الاستمرار في التظاهر للضغط على الحكومة لإنقاذ حياتهم.

ويأتي بث هذا الفيديو في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط الإسرائيلية حول مصير الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وتزامنا مع بدء العملية العسكرية على مدينة غزة، ووسط ضغوط شعبية على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل.

شاهد الفيديو :

https://t.me/SamaNewsAgency/441991
 

IMG_1771

الأكثر قراءة اليوم

على غرار أبو شباب.. إسرائيل تؤسس مجموعة مسلحة جديدة تعمل تحت اشراف جهاز الشاباك

العملية السرية التي قلبت موازين القوة: كيف نجح الموساد في اغتيال نصر الله بعد تسلل عناصره الى حارة حريك

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

"أكسيوس": ‏نتنياهو سيرد على الاعترافات بدولة فلسطين بضم أجزاء من الضفة الغربية بعد لقاء ترامب

بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

الأخبار الرئيسية

فوكس نيوز ؛ حماس تتقدم بمبادرة جديدة للرئيس ترامب ..

نتنياهو يهدد بحروب جديدة : علينا تدمير المحور الإيراني وهذا في المتناول سيكون 2026 عام إسرائيل

لحظة تاريخية ..رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

القناة 12 العبرية : أوروبا تحذر اسرائيل من اتخاذ خطوات احادية الجانب بالضفة ودول جديدة ستعترف بدولة فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية