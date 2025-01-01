القسام" تبث فيديو للجندي الأسير في غزة "آلون أوهل" يهاجم فيه نتنياهو

غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الإثنين، فيديو يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير آلون أوهل، حيث وجه رسائل حادة إلى القيادة الإسرائيلية محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى.

وقال أوهل في الفيديو: "هل لا يزال أحد يُصدق نتنياهو؟! هو ومن معه يريدون قتلنا، هذه أيامنا الأخيرة، وقد تحولنا إلى عبء على حكومة نتنياهو."

وطالب الجندي الأسير المبعوث الأمريكي "ويتكوف" بعدم مساعدة نتنياهو والضغط عليه من أجل عدم "قتل الأسرى"، كما ناشد عائلته والمستوطنين الاستمرار في التظاهر للضغط على الحكومة لإنقاذ حياتهم.

ويأتي بث هذا الفيديو في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط الإسرائيلية حول مصير الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وتزامنا مع بدء العملية العسكرية على مدينة غزة، ووسط ضغوط شعبية على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل.

شاهد الفيديو :

https://t.me/SamaNewsAgency/441991

