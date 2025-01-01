فوكس نيوز ؛ حماس تتقدم بمبادرة جديدة للرئيس ترامب ..

القدس المحتلة/سما/

صاغ قادة حماس في قطر رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعربوا فيها عن استعدادهم لصفقة جزئية: وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح نصف الاسرى الإسرائيليين.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن حماس تطلب في الرسالة الحصول على ضمانة شخصية من رئيس الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار سيستمر فعليا طوال الستين يوما المتفق عليها، وأنه طالما أن المفاوضات جارية لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى المتبقين فإن وقف إطلاق النار سيتم تمديده.

وأفادت التقارير أيضا أن الرسالة التي لم يوقع عليها قادة حماس بعد، قد يتم توقيعها في الأيام المقبلة وتسليمها رسميا للرئيس ترامب عبر وسطاء من قطر.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداً، مجموعة صغيرة من الزعماء العرب والمسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

سيُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من استضافة ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول، وفي ظل الجمود الذي تشهده مفاوضات صفقة الرهائن. وحتى الآن، لم يُجب البيت الأبيض فورًا على طلب التعليق.

وأرسل البيت الأبيض دعواتٍ لحضور الاجتماع، المتوقع عقده يوم الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت إسرائيل.

ووفقًا لمصادر عربية، دُعي قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وتركيا للمشاركة. كما يطالب البيت الأبيض الدول العربية والإسلامية المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بل وإرسال قواتٍ ضمن قوة استقرارٍ تحل محل الجيش الإسرائيلي، وفقًا للمصادر.