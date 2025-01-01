  1. الرئيسية
نتنياهو يهدد بحروب جديدة : علينا تدمير المحور الإيراني وهذا في المتناول سيكون 2026 عام إسرائيل

الإثنين 22 سبتمبر 2025 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال الاحتفال برأس السنة العبرية FLRV في هيئة الأركان العامة، يوم الاثنين، أن على تل أبيب تدمير المحور الإيراني.

وأضاف نتنياهو أن تدمير المحور الإيراني في متناول اليد، مشيرا إلى أن هذا العام تاريخي لأمن إسرائيل.

وفي التفاصيل، اجتمع رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وأعضاء هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي، في مقر هيئة الأركان العامة في تل أبيب، حيث ناقش التحديات المختلفة في مختلف المجالات، ورفعوا معا نخبا بمناسبة رأس السنة العبرية.

وقال نتنياهو: "نحن في خضم صراع نتغلب فيه على أعدائنا، ونحتاج إلى تدمير المحور الإيراني وهذا في متناول أيدينا، هذا ما ينتظرنا في العام المقبل، ليكون عاما تاريخيا لأمن إسرائيل".

وجدد رئيس الوزارء التأكيد على أنهم عازمون على تحقيق جميع أهداف حربهم ليس فقط في غزة، وليس فقط في استكمال القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل، ولكن أيضا في ساحات أخرى لفتح فرص الأمن والنصر والسلام.

وذكر أنه هذا يتطلب صفتين أساسيتين الوحدة في لحظات الاختبار، والعزيمة في جميع اللحظات، مستطردا بالقول: "فليكن هذا.. ليكن عام أمن ونصر ووحدة.. كل عام وأنتم بخير".

