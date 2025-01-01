السفير يونس يلتقى السفير الماليزي في ابوظبي ويطلعه على الأوضاع في فلسطين

ابو ظبي/سما/

التقى السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين سفير مملكة ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة .

اطلع السفير يونس السفير الماليزي على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.

جرى التطرق إلى “أهمية الدعم العربي والدولي للموقف الفلسطيني، بوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفتح الممرات الآمنة لإيصال الغذاء والدواء إلى مستحقيه”.

وأشاد السفير يونس بدور مملكة ماليزيا وشعبها الصديق الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، والعلاقة الوطيدة بين دولة فلسطين وماليزيا .

وأكد على “ضرورة العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف ودعم المشاريع في مناطق (ج)، وزيادة الدعم المالي والثنائي والإنساني، ووضع العقوبات على المستوطنين ومقاطعة بضائعهم، وعودة اللاجئين، من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتشديد على توفير الدعم لوكالة “الأونروا”، لتمكينها من استمرار العمل بالمهام المنوطة بها حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم، تنفيذاً للقرار الدولي 194”.

جرى خلال اللقاء، التأكيد على “أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الفلسطيني والماليزي .