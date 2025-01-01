  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير يونس يلتقى السفير الماليزي في ابوظبي ويطلعه على الأوضاع في فلسطين

الإثنين 22 سبتمبر 2025 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يلتقى السفير الماليزي في ابوظبي ويطلعه على الأوضاع في فلسطين



ابو ظبي/سما/

التقى السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين سفير مملكة ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة .
اطلع السفير يونس السفير الماليزي على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
جرى التطرق إلى “أهمية الدعم العربي والدولي للموقف الفلسطيني، بوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفتح الممرات الآمنة لإيصال الغذاء والدواء إلى مستحقيه”.
وأشاد السفير يونس بدور  مملكة ماليزيا وشعبها الصديق الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، والعلاقة الوطيدة بين دولة فلسطين وماليزيا .
وأكد على “ضرورة العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف ودعم المشاريع في مناطق (ج)، وزيادة الدعم المالي والثنائي والإنساني، ووضع العقوبات على المستوطنين ومقاطعة بضائعهم، وعودة اللاجئين، من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتشديد على توفير الدعم لوكالة “الأونروا”، لتمكينها من استمرار العمل بالمهام المنوطة بها حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم، تنفيذاً للقرار الدولي 194”.
جرى خلال اللقاء، التأكيد على “أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الفلسطيني والماليزي .

الأكثر قراءة اليوم

على غرار أبو شباب.. إسرائيل تؤسس مجموعة مسلحة جديدة تعمل تحت اشراف جهاز الشاباك

العملية السرية التي قلبت موازين القوة: كيف نجح الموساد في اغتيال نصر الله بعد تسلل عناصره الى حارة حريك

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

لحظة تاريخية ..رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

القناة 12 العبرية : أوروبا تحذر اسرائيل من اتخاذ خطوات احادية الجانب بالضفة ودول جديدة ستعترف بدولة فلسطين

بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يدفع بمزيد من القوات لمدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية