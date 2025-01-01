  1. الرئيسية
لحظة تاريخية ..رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن

الإثنين 22 سبتمبر 2025 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحظة تاريخية ..رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن



لندن /وكالات/

رُفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن، في أعقاب اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.

وجاءت فعالية رفع العلم بحضور سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، الذي قال إن رفع العلم خطوة جديدة نحو حرية فلسطين وليس نهاية النضال.

وأضاف أن هذا المشهد لحظة تاريخية بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا حق شعبه في تقرير مصيره.


وفي وقت سابق من اليوم، رُفع العلم الفلسطيني، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا.

وقال رئيس بلدية سان دوني في باريس، خلال الفعالية: «رفعنا العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية».

ومن المتوقع أن تعلن عدة دول إضافية خلال المؤتمر، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وهي مالطا، ولوكسمبورج، وفرنسا، ونيوزيلندا، وأرمينيا، وبلجيكا، وسان مارينو وأندورا.

وكانت أربع دول اعترفت أمس الأحد، رسميا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا، وكندا، والبرتغال، وأستراليا)، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

