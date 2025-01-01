فصل الخريف يبدأ اليوم وزخات من الأمطار الخميس

رام الله/سما/

يبدأ اليوم الاثنين فصل الخريف في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضي.

وبحسب الراصد الجوي داوود طروة، فإن فصل الخريف سيبدأ في تمام الساعة 09:19 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القدس، حيث يحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عامودية تماما على خط الاستواء السماوي، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف.

وأضاف الراصد الجوي، انه من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم وغدا الثلاثاء، قبل ان تنخفض بشكل ملموس اعتبارا من يوم الأربعاء.

وخلال ساعات الليل من يوم الأربعاء، ويوم الخميس سوف تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر، ويتحول الطقس ليصبح باردا نسبيا خلال ساعات الليل، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الامطار فوق مناطق متفرقة من البلاد خاصة يوم الخميس.