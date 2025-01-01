  1. الرئيسية
القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

الإثنين 22 سبتمبر 2025 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 13 العبرية، إن ثمن الحرب على غزة بات باهظًا جدًا، مضيفة أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة وحيدة في هذا العالم، ولا يقف إلى جانبها سوى الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته.

 

وقالت إن الاتحاد الأوروبي، الذي يستثمر نحو 70 مليار يورو سنويًا في “إسرائيل”، قد يسحب دعمه قريبًا، ما قد يؤدي إلى انقلاب الموقف الدولي عليها وتحويلها إلى دولة منبوذة.
وتأتي تصريحات القناة 13 العبرية في وقت يشهد تصاعدًا كبيرًا للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مع دعوات متزايدة لفرض عقوبات على “إسرائيل” بسبب حربها على قطاع غزة.
واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين أمس، فيما يتوقع إعلان مماثل من فرنسا اليوم الإثنين.

