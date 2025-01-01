  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القناة 12 العبرية : أوروبا تحذر اسرائيل من اتخاذ خطوات احادية الجانب بالضفة ودول جديدة ستعترف بدولة فلسطين

الإثنين 22 سبتمبر 2025 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : أوروبا تحذر اسرائيل من اتخاذ خطوات احادية الجانب بالضفة ودول جديدة ستعترف بدولة فلسطين



القدس المحتلة/سما/

من بين الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، اعترفت 159 دولة بالفعل بدولة فلسطين، وهناك المزيد في الطريق، بعد اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية.

وكشف القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولين أوروبيين كبارًا وجهوا تحذيرًا شديدًا لإسرائيل بعدم الرد بخطوات أحادية الجانب. ووفقًا للمسؤولين، ستتخذ دول أخرى في القارة خطوة مماثلة.

وقال المسؤولون الأوروبيون لنظرائهم الإسرائيليين: "ستُخطئ إسرائيل إذا ردّت على اعترافنا بخطوات دبلوماسية قاسية. من المؤسف أن نُضطر نحن أيضًا إلى اتخاذ خطوات ردٍّ أخرى. لن نضع الضم على جدول الأعمال. إذا أراد نتنياهو وحكومته تدمير الاستقرار الذي بنوه في الشرق الأوسط، فسيتحملون العواقب".

وفي أعقاب الاعترافات بفلسطين، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقاش عاجل حول إجراءات الرد الممكنة. في النقاش المحدود، الذي لم يدعُ إليه الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، طُرحت خطوتان رئيسيتان للرد: إما تطبيق السيادة بأشكال مختلفة، ربما بتحويل الأراضي (من أ إلى ب ومن ب إلى ج أو كإعلان ضم في غور الأردن)؛ أو إغلاق القنصليات - مع التركيز على القنصلية الفرنسية.

وفي جلسة مغلقة، قال نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر: "الأهم هو العمل بتنسيق كامل مع إدارة ترامب. ويمكننا تحويله إلى فرصة إذا أحسنّا التصرف".

الأكثر قراءة اليوم

العملية السرية التي قلبت موازين القوة: كيف نجح الموساد في اغتيال نصر الله بعد تسلل عناصره الى حارة حريك

على غرار أبو شباب.. إسرائيل تؤسس مجموعة مسلحة جديدة تعمل تحت اشراف جهاز الشاباك

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يدفع بمزيد من القوات لمدينة غزة

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية