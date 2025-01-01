القناة 12 العبرية : أوروبا تحذر اسرائيل من اتخاذ خطوات احادية الجانب بالضفة ودول جديدة ستعترف بدولة فلسطين

القدس المحتلة/سما/

من بين الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، اعترفت 159 دولة بالفعل بدولة فلسطين، وهناك المزيد في الطريق، بعد اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية.

وكشف القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولين أوروبيين كبارًا وجهوا تحذيرًا شديدًا لإسرائيل بعدم الرد بخطوات أحادية الجانب. ووفقًا للمسؤولين، ستتخذ دول أخرى في القارة خطوة مماثلة.

وقال المسؤولون الأوروبيون لنظرائهم الإسرائيليين: "ستُخطئ إسرائيل إذا ردّت على اعترافنا بخطوات دبلوماسية قاسية. من المؤسف أن نُضطر نحن أيضًا إلى اتخاذ خطوات ردٍّ أخرى. لن نضع الضم على جدول الأعمال. إذا أراد نتنياهو وحكومته تدمير الاستقرار الذي بنوه في الشرق الأوسط، فسيتحملون العواقب".

وفي أعقاب الاعترافات بفلسطين، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقاش عاجل حول إجراءات الرد الممكنة. في النقاش المحدود، الذي لم يدعُ إليه الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، طُرحت خطوتان رئيسيتان للرد: إما تطبيق السيادة بأشكال مختلفة، ربما بتحويل الأراضي (من أ إلى ب ومن ب إلى ج أو كإعلان ضم في غور الأردن)؛ أو إغلاق القنصليات - مع التركيز على القنصلية الفرنسية.

وفي جلسة مغلقة، قال نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر: "الأهم هو العمل بتنسيق كامل مع إدارة ترامب. ويمكننا تحويله إلى فرصة إذا أحسنّا التصرف".