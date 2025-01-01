الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة الأربعاء المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا بوجهٍ عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية المعتدلة، لذا يكون الجو، الخميس المقبل، غائما جزئيا بوجهٍ عام ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام حوالي 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائج.