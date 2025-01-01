  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة الأربعاء المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا بوجهٍ عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية المعتدلة، لذا يكون الجو، الخميس المقبل، غائما جزئيا بوجهٍ عام ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام حوالي 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائج.

الأكثر قراءة اليوم

العملية السرية التي قلبت موازين القوة: كيف نجح الموساد في اغتيال نصر الله بعد تسلل عناصره الى حارة حريك

على غرار أبو شباب.. إسرائيل تؤسس مجموعة مسلحة جديدة تعمل تحت اشراف جهاز الشاباك

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

القناة 12 العبرية : أوروبا تحذر اسرائيل من اتخاذ خطوات احادية الجانب بالضفة ودول جديدة ستعترف بدولة فلسطين

بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يدفع بمزيد من القوات لمدينة غزة

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية