بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف "إيتمار بن غفير"، بأنه لو كان رئيساً للوزراء لأصدر أمراً باعتقال الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وتأتي هذه الدعوة التحريضية، التي نقلتها مصادر عبرية، كرد فعل مباشر على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتمثل دعوة صريحة لتدمير السلطة بالكامل.

تأتي تصريحات بن غفير بعد يوم واحد فقط من الإعلان التاريخي الذي قامت به كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ودول أوروبية أخرى بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وهو ما شكل انتصاراً كبيراً للدبلوماسية الفلسطينية.

وكان بن غفير قد وصف يوم أمس هذه الاعترافات بأنها "مكافأة للقتلة"، وطالب بضم الضفة فوراً و"سحق السلطة الفلسطينية". ويأتي تصريحه اليوم ليمثل ترجمة عملية لهذه الدعوات، عبر استهداف رأس الشرعية السياسية الفلسطينية المعترف بها دولياً.