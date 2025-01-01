  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف "إيتمار بن غفير"، بأنه لو كان رئيساً للوزراء لأصدر أمراً باعتقال الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وتأتي هذه الدعوة التحريضية، التي نقلتها مصادر عبرية، كرد فعل مباشر على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتمثل دعوة صريحة لتدمير السلطة بالكامل.

تأتي تصريحات بن غفير بعد يوم واحد فقط من الإعلان التاريخي الذي قامت به كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ودول أوروبية أخرى بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وهو ما شكل انتصاراً كبيراً للدبلوماسية الفلسطينية.

وكان بن غفير قد وصف يوم أمس هذه الاعترافات بأنها "مكافأة للقتلة"، وطالب بضم الضفة فوراً و"سحق السلطة الفلسطينية". ويأتي تصريحه اليوم ليمثل ترجمة عملية لهذه الدعوات، عبر استهداف رأس الشرعية السياسية الفلسطينية المعترف بها دولياً.

الأكثر قراءة اليوم

العملية السرية التي قلبت موازين القوة: كيف نجح الموساد في اغتيال نصر الله بعد تسلل عناصره الى حارة حريك

على غرار أبو شباب.. إسرائيل تؤسس مجموعة مسلحة جديدة تعمل تحت اشراف جهاز الشاباك

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

القناة 12 العبرية : أوروبا تحذر اسرائيل من اتخاذ خطوات احادية الجانب بالضفة ودول جديدة ستعترف بدولة فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يدفع بمزيد من القوات لمدينة غزة

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية