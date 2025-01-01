عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يدفع بمزيد من القوات لمدينة غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم717 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 68 شهيدا منذ فجر الأحد في قطاع غزة منهم 55 بمدينة غزة في سلسلة مجازر متنقلة بين احياء مدينة غزة.

غزة والشمال

ونفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية في حي تل الهوا جنوب المدينة ودفع بعربات مفخخة في منطقة النفق وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وصباح اليوم الاثنين ارتقى شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الديري في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وارتقى 8 شهداء واصيب نحو عشرين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدف جيش الاحتلال سلسلة منازل بحي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

وحسب حصيلة جديدة ارتقى مساء الأحد ثمانية شهداء بينهم اربع أطفال باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مقر عيادة وكالة "أونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الذين يجمعون الحطب في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، وخلال 24 ساعة استشهد عشرة مواطنين في وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد سبعة مواطن خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة بينهم ثلاثة قرب مركز المساعدات الأمريكية وثلاثة متأثرين بجراحهم.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 75 مواطنا بينهم اربعة شهداء انتشال و 304 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,283 شهيدًا و 166,575 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,724 شهيدًا و 54,534 إصابة.

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 24 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,473 إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 447 حالة وفاة، من ضمنهم 147 طفلًا.