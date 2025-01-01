  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يدفع بمزيد من القوات لمدينة غزة

الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يدفع بمزيد من القوات لمدينة غزة



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم717 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 68 شهيدا منذ فجر الأحد في قطاع غزة منهم 55 بمدينة غزة في سلسلة مجازر متنقلة بين احياء مدينة غزة.

غزة والشمال

ونفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية في حي تل الهوا جنوب المدينة ودفع بعربات مفخخة في منطقة النفق وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وصباح اليوم الاثنين ارتقى شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الديري في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وارتقى 8 شهداء واصيب نحو عشرين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدف جيش الاحتلال سلسلة منازل بحي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

وحسب حصيلة جديدة ارتقى مساء الأحد ثمانية شهداء بينهم اربع أطفال باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مقر عيادة وكالة "أونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الذين يجمعون الحطب في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، وخلال 24 ساعة استشهد عشرة مواطنين في وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد سبعة مواطن خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة بينهم ثلاثة قرب مركز المساعدات الأمريكية وثلاثة متأثرين بجراحهم.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 75 مواطنا بينهم اربعة شهداء انتشال و 304 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,283 شهيدًا و 166,575 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,724 شهيدًا و 54,534 إصابة.

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 24 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,473 إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 447 حالة وفاة، من ضمنهم 147 طفلًا.

الأكثر قراءة اليوم

العملية السرية التي قلبت موازين القوة: كيف نجح الموساد في اغتيال نصر الله بعد تسلل عناصره الى حارة حريك

على غرار أبو شباب.. إسرائيل تؤسس مجموعة مسلحة جديدة تعمل تحت اشراف جهاز الشاباك

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

الأخبار الرئيسية

بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

"أكسيوس": ‏نتنياهو سيرد على الاعترافات بدولة فلسطين بضم أجزاء من الضفة الغربية بعد لقاء ترامب

لامي: هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص وقف إطلاق النار في غزة واحتمال التوصل للاتفاق قد تبخر..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية