نتنياهو يطلب من نواب الليكود التزام الصمت بشأن نيته ضم الضفة

الإثنين 22 سبتمبر 2025 03:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلب من نواب الليكود التزام الصمت بشأن نيته ضم الضفة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه في الأيام الأخيرة تعليمات خاصة لعدد من نواب ووزراء حزب الليكود بعدم الدفع علنًا نحو خطوات ضم الضفة الغربية، خشية انعكاسات سلبية في ظل تزايد اعتراف دول غربية بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وبحسب تقرير أولي نشره موقع i24 نيوز وأكده مسؤول إسرائيلي، فقد جرى إطلاع بعض الشخصيات في الليكود على الموقف، حيث شدّد مكتب نتنياهو على أنّ المطالبات العلنية بفرض "السيادة الآن" تُلحق الضرر، مضيفًا أنّ "رئيس الوزراء يعرف متى وكيف يتصرف".

ووفق التقرير، لم تشمل التوجيهات جميع أعضاء كتلة الليكود في الكنيست، كما أنّها لم تُحدث أثرًا كبيرًا، إذ يواصل العديد من نواب الحزب ووزرائه الدعوة إلى تسريع إجراءات الضم في الضفة الغربية.

