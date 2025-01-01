  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"أكسيوس": ‏نتنياهو سيرد على الاعترافات بدولة فلسطين بضم أجزاء من الضفة الغربية بعد لقاء ترامب

الأحد 21 سبتمبر 2025 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": ‏نتنياهو سيرد على الاعترافات بدولة فلسطين بضم أجزاء من الضفة الغربية بعد لقاء ترامب



القدس المحتلة/سما/

 قال موقع "أكسيوس" مساء الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية ردا على الاعترافات بدولة فلسطين، لكنه ينتظر ضوءا أخضر من الولايات المتحدة.

 

وأوضح الموقع: "نتنياهو يدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية ردا على الاعترافات بفلسطين، لكنه قبل ذلك يريد الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة ".

وأشار الموقع أنه "إذا حصل نتنياهو على موافقة ترامب، فإنه سيعلن قرار الضم بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي في 27 سبتمبر الجاري".

وقال نتنياهو: "لن تكون هناك دولة فلسطينية والرد على الاعتراف بها سيكون بعد عودتي من الولايات المتحدة".

وأضاف: "منعت إقامة دولة فلسطينية على مدار سنوات رغم الضغوط الكبيرة من الداخل والخارج".

يذكر أن كندا وبريطانيا وأستراليا قد أعلنت رسميا يوم الأحد اعترافها بالدولة الفلسطينية.

هذا وقالت حركة حماس، في بيان مساء الأحد، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بفلسطين خطوة مهمة يجب أن تترافق مع وقف فوري للحرب الإسرائيلية والتصدي لمشاريع الضم بالضفة الغربية.

يأتي ذلك قبل يوم من المؤتمر الذي سيعقد الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية فرنسية، حيث يتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

قادة المعارضة في إسرائيل يرفعون مستوى التحدي مع نتنياهو ويشكلون أسس الحكومة المقبلة

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

الأخبار الرئيسية

لامي: هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص وقف إطلاق النار في غزة واحتمال التوصل للاتفاق قد تبخر..

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الصحة : 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة والحصيلة ترتفع لـ 440 شهيدا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية