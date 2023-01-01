لامي: هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص وقف إطلاق النار في غزة واحتمال التوصل للاتفاق قد تبخر..

لندن /وكالات/

صرّح نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي بأن هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”، الأحد.

وأضاف لامي إن “احتمال التوصل إلى وقف إطلاق النار قد تبخر بعد هجوم قطر”.

وأردف: “منذ إعلاننا في يوليو/تموز، ومع وقوع هذا الهجوم (على قطر)، باتت التوقعات قاتمة”.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن إسرائيل تواصل بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة في الضفة الغربية.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، شن الجيش الإسرائيلي، هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، الأمر الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان، وشكلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.

وإسرائيل ملاحقة أمام الجنائية الدولية إثر جرائم حرب وإبادة ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.