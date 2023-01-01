  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لامي: هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص وقف إطلاق النار في غزة واحتمال التوصل للاتفاق قد تبخر..

الأحد 21 سبتمبر 2025 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لامي: هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص وقف إطلاق النار في غزة واحتمال التوصل للاتفاق قد تبخر..



لندن /وكالات/

صرّح نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي بأن هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”، الأحد.
وأضاف لامي إن “احتمال التوصل إلى وقف إطلاق النار قد تبخر بعد هجوم قطر”.
وأردف: “منذ إعلاننا في يوليو/تموز، ومع وقوع هذا الهجوم (على قطر)، باتت التوقعات قاتمة”.

 

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن إسرائيل تواصل بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة في الضفة الغربية.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، شن الجيش الإسرائيلي، هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، الأمر الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان، وشكلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

 

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.
وإسرائيل ملاحقة أمام الجنائية الدولية إثر جرائم حرب وإبادة ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

قادة المعارضة في إسرائيل يرفعون مستوى التحدي مع نتنياهو ويشكلون أسس الحكومة المقبلة

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الصحة : 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة والحصيلة ترتفع لـ 440 شهيدا

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية