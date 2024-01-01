مجزرة جديدة ..خمسة شهداء بقصف اسرائيلي جنوب لبنان

بيروت /سما/

استشهد خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة. وأوردت الوزارة أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط خمسة شهداء، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت دراجة نارية.

وتعليقا على الغارة، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون: "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية، وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل، ذهب ضحيتها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال". وناشد عون "المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة ببذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية"، مضيفا "لا سلام فوق دماء أطفالنا".

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة اعتداءاته على لبنان، ما أوقع شهداء وجرحى، وذلك ضمن مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، منهيا عدوانًا إسرائيليًا أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

ويوم الجمعة، نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات بواسطة طائرات مسيّرة على عدة مناطق في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين. ويحاول الاحتلال دائماً التذرع باستهداف عناصر حزب الله أو منشآت تابعة له، لتبرير اعتداءاته.