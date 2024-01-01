  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجزرة جديدة ..خمسة شهداء بقصف اسرائيلي جنوب لبنان

الأحد 21 سبتمبر 2025 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة ..خمسة شهداء بقصف اسرائيلي جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة. وأوردت الوزارة أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط خمسة شهداء، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت دراجة نارية.

وتعليقا على الغارة، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون: "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية، وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل، ذهب ضحيتها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال". وناشد عون "المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة ببذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية"، مضيفا "لا سلام فوق دماء أطفالنا".

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة اعتداءاته على لبنان، ما أوقع شهداء وجرحى، وذلك ضمن مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، منهيا عدوانًا إسرائيليًا أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

ويوم الجمعة، نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات بواسطة طائرات مسيّرة على عدة مناطق في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين. ويحاول الاحتلال دائماً التذرع باستهداف عناصر حزب الله أو منشآت تابعة له، لتبرير اعتداءاته.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

قادة المعارضة في إسرائيل يرفعون مستوى التحدي مع نتنياهو ويشكلون أسس الحكومة المقبلة

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

الأخبار الرئيسية

لامي: هجوم إسرائيل على قطر أجهض فرص وقف إطلاق النار في غزة واحتمال التوصل للاتفاق قد تبخر..

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الصحة : 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة والحصيلة ترتفع لـ 440 شهيدا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية