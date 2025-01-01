  1. الرئيسية
الرئيس عباس يتسلم من القنصل العام البريطاني رسالة الاعتراف بدولة فلسطين

الأحد 21 سبتمبر 2025 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم من القنصل العام البريطاني رسالة الاعتراف بدولة فلسطين



رام الله / سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، القنصل العام البريطاني في القدس هيلين وينترتون، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وتسلم الرئيس، من القنصل العام البريطاني، رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، أبلغه فيها رسميا قرار حكومة المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفق حل الدولتين، وبناء مؤسساتها.

وقد ثمّن الرئيس عباس، هذه الخطوة البريطانية التاريخية والشجاعة، مؤكدا أنها تمثل دعما لتحقيق السلام، واعترافا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيدا لالتزام المملكة المتحدة بقرارات الشرعية الدولية، وتشكل خطوة هامة على طريق تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة على أساس حل الدولتين، ومجددا التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بريطانيا واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السير كير ستارمر.

