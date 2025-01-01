  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

الأحد 21 سبتمبر 2025 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..



القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية. الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة إرهابية علينا في قلب وطننا سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة".

وأضاف في بيان مصوّر، أن "لديّ رسالة واضحة للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر: أنتم تُقدّمون مكافأةً ضخمةً للإرهاب.... ورسالة أخرى لكم: لن يحدث ذلك. لن تُقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، على حدّ وصفه.

وذكر أنه "لسنوات، منعتُ قيام هذه الدولة الإرهابية في مواجهة ضغوط هائلة من الداخل والخارج"، مضيفا: "فعلنا ذلك بعزم، وبحكمة سياسية".

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية المطلوب للعدالة الدولية، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة: "ليس هذا فحسب، بل ضاعفنا الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة - وسنواصل هذا النهج".

وذكر أن "الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة علينا في قلب وطننا، سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة؛ انتظروا".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

اوروبا تصارح ترامب: تهميش العرب لصالح نتنياهو يخدم الباكستان والصين وإيران

قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف الوساطة في صفقة الأسرى مع حماس..

قادة المعارضة في إسرائيل يرفعون مستوى التحدي مع نتنياهو ويشكلون أسس الحكومة المقبلة

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الصحة : 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة والحصيلة ترتفع لـ 440 شهيدا

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

الحرس الثوري الإيراني: نحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها وردنا على أي عدوان سيكون قاتلاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية