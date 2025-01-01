نتنياهو: الرد سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة ولن تكون هناك دولة ارهابية فلسطينية في قلب وطننا..

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية. الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة إرهابية علينا في قلب وطننا سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة".

وأضاف في بيان مصوّر، أن "لديّ رسالة واضحة للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر: أنتم تُقدّمون مكافأةً ضخمةً للإرهاب.... ورسالة أخرى لكم: لن يحدث ذلك. لن تُقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، على حدّ وصفه.

وذكر أنه "لسنوات، منعتُ قيام هذه الدولة الإرهابية في مواجهة ضغوط هائلة من الداخل والخارج"، مضيفا: "فعلنا ذلك بعزم، وبحكمة سياسية".

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية المطلوب للعدالة الدولية، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة: "ليس هذا فحسب، بل ضاعفنا الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة - وسنواصل هذا النهج".

وذكر أن "الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة علينا في قلب وطننا، سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة؛ انتظروا".