وزراء إسرائيليون يتوعدون بـ"فرض السيادة" على الضفة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير انه يجب "فرض السيادة" فورا على الضفة (تعزيز الاحتلال) وسحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

وقال ان اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية مكافأة للقتلة ويتطلب إجراءات مضادة فورية.

بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "ولت أيام تحديد بريطانيا ودول أخرى مستقبلنا، والرد على خطوة الاعتراف "فرض السيادة" على يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".

اما وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي فقد قال ":الاعتراف بفلسطين لا معنى له، وتفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل:.

واضاف"الرد الوحيد على هذا الإعلان الأحمق هو "فرض سيادة" إسرائيل على "يهودا والسامرة".