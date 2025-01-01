  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزراء إسرائيليون يتوعدون بـ"فرض السيادة" على الضفة

الأحد 21 سبتمبر 2025 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء إسرائيليون يتوعدون بـ"فرض السيادة" على الضفة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير انه يجب "فرض السيادة" فورا على الضفة (تعزيز الاحتلال) وسحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

وقال ان اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية مكافأة للقتلة ويتطلب إجراءات مضادة فورية.

بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "ولت أيام تحديد بريطانيا ودول أخرى مستقبلنا، والرد على خطوة الاعتراف "فرض السيادة" على يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".

اما وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي فقد قال ":الاعتراف بفلسطين لا معنى له، وتفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل:.

واضاف"الرد الوحيد على هذا الإعلان الأحمق هو "فرض سيادة" إسرائيل على "يهودا والسامرة".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

اوروبا تصارح ترامب: تهميش العرب لصالح نتنياهو يخدم الباكستان والصين وإيران

قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف الوساطة في صفقة الأسرى مع حماس..

قادة المعارضة في إسرائيل يرفعون مستوى التحدي مع نتنياهو ويشكلون أسس الحكومة المقبلة

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

مجلس الأمن القومي الإيراني: "تفاهم القاهرة" مع الوكالة الدولية الذرية انتهى

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الصحة : 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة والحصيلة ترتفع لـ 440 شهيدا

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

الحرس الثوري الإيراني: نحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها وردنا على أي عدوان سيكون قاتلاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية