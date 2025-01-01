  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيمهد الطريق لحل الدولتين

الأحد 21 سبتمبر 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيمهد الطريق لحل الدولتين



رام الله/سما/

رحب الرئيس محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.

وأشاد، باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وأكد الرئيس، أن الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وجدد ، التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى بريطانيا واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السير كير ستارمر

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

اوروبا تصارح ترامب: تهميش العرب لصالح نتنياهو يخدم الباكستان والصين وإيران

قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف الوساطة في صفقة الأسرى مع حماس..

قادة المعارضة في إسرائيل يرفعون مستوى التحدي مع نتنياهو ويشكلون أسس الحكومة المقبلة

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

مجلس الأمن القومي الإيراني: "تفاهم القاهرة" مع الوكالة الدولية الذرية انتهى

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الفرقة 36 المدرعة تدخل مدينة غزة

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

الصحة : 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة والحصيلة ترتفع لـ 440 شهيدا

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

الحرس الثوري الإيراني: نحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها وردنا على أي عدوان سيكون قاتلاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية