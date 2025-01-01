بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية

وكالات / سما/

اعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا اليوم الأحد اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميًا: "بريطانيا تعترف بدولة فلسطينية".

وأضاف أن أصدرتُ تعليماتي بفرض عقوبات على شخصيات من حماس خلال الأسابيع المقبلة".

من جهته أوضح رئيس وزراء كندا مارك كارني أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل منهجي لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية على الإطلاق".

قال كارني: "إن الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يُمكّن الساعين إلى التعايش السلمي وإنهاء حكم حماس. فهو لا يُشرّع الإرهاب ولا يُكافئه".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية قدّمت لكندا "التزامات مباشرة" بإصلاح الحكومة، وإجراء انتخابات عامة في عام ٢٠٢٦ لا يمكن لحماس أن تلعب فيها أي دور، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية.

والدول التي يُتوقع منها الآن الاعتراف بدولة فلسطينية ليست الأولى، بل إنها تنضم إلى 148 دولة سبقتها في. يكمن التغيير هذه المرة في وجود ثلاث قوى من بين هذه الدول أعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7): فرنسا وبريطانيا وكندا. ويُعد هذا إنجازًا بالغ الأهمية للفلسطينيين.