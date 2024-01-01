  1. الرئيسية
نتنياهو: هناك تقدم بالمفاوضات مع السوريين ونريد سيطرة امنية تصل لأطراف دمشق

الأحد 21 سبتمبر 2025 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: هناك تقدم بالمفاوضات مع السوريين ونريد سيطرة امنية تصل لأطراف دمشق



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال جلسة للحكومة اليوم الأحد، إن هناك تقدما في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا.

وأضاف نتنياهو أن "انتصاراتنا على حزب الله وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال وهي إمكانية السلام مع جيراننا في الشمال"، في إِشارة إلى سوريا.

كما أكد أن الجانب الإسرائيلي يجري "محادثات مع السوريين"، مردفاً "هناك تقدم معين لكن الاتفاق لا يزال بعيد المنال"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبجسب الاعلام العبري فإن اسرائيل تتمسك بالبقاء في مرصد جبل الشيخ وأطرافه، مع توسيع المنطقة العازلة، وإقامة ثلاث مناطق مخففة من السلاح، فضلا عن إرساء ترتيبات أمنية تصل إلى أطراف دمشق، وسيطرة جوية في الجنوب.

في حين تتمسك دمشق بتفعيل اتفاق فك الاشتباك للعام 1974، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024، إلا أن، الجانب السوري أبدى استعداده لتوقيع اتفاق جديد يراعي أمن إسرائيل وسيادة سوريا، والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية بمستقبل هضبة الجولان.

