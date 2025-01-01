الحرس الثوري الإيراني: نحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها وردنا على أي عدوان سيكون قاتلاً

طهران / وكالات /

أكّد حرس الثورة الإسلامية في إيران، في بيان بمناسبة “أسبوع الدفاع المقدس”، اليوم الأحد، أنّه “في حال ارتكب العدو أي خطأ جديد، أو عدوان، فإن إيران سترد رداً قاتلاً وتجعل منه درساً للآخرين”، محذّراً “العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران أو أمنها الوطني أو سيادتها الإقليمية”.

وشدّد حرس الثورة على أنّ “أي خطأ يرتكبه الأعداء سيواجه برد حاسم وقوي، وفي الوقت المناسب، من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وخاصة حرس الثورة”، مشيراً إلى أنّ “الاستعدادات القتالية الشاملة والتخطيط الاستراتيجي، والقدرات الاستخباراتية، والدفاع البري والبحري والجوي، والصاروخي والسيبراني، جميعها على أعلى درجات الجاهزية، ومستعدة للرد”.

كما تطرّق بيان الحرس إلى العدوان الأخير على البلاد، وقال إن “العدوان الأخير أثبت قدرة القوات المسلحة، حتى في أصعب ظروف العقوبات الاقتصادية، والضغوط المركبة والمتعدّدة، التي يمارسها الأعداء في مختلف القطاعات”.

حرس الثورة لفت إلى أنّ “القوات المسلحة الإيرانية تمكنت بالاعتماد على المعرفة والقدرات المحلية، من الوصول إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي والنمو والردع في المجالين العسكري والدفاعي”.

وتابع: “إيران استطاعت أن تخوض المعركة مع جيوش الدول المتقدّمة، وأن تحقّق النصر، وتحبط مخطّطات العدو”.

وكان حرس الثورة قد أكّد، أواخر آب/أغسطس الماضي، أن أعداء إيران لم يحقّقوا أهدافهم من العدوان الأخير، مشيراً إلى أنّ الحرس لديه بنك من المعلومات.