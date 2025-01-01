الأونروا : 9 مليون شخص نازحون قسرا في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الأحد، بأن 1.9 مليون شخص نازحون قسرا في قطاع غزة.

وذكرت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "منذ عامين طويلين جدا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".

وأضافت: "استشهد وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، قائلة: "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".

وكانت حكومة غزة أكدت امس أن "أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ جريمة ‘التهجير القسري‘ الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية".