  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

الأحد 21 سبتمبر 2025 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة



رام الله/سما/

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها شكلت لجاناً جديدة لتنظيم عمل وحدة شراء الخدمة الطبية (التحويلات الطبية)، لتقديم الخدمة بكفاءة أعلى وللتسهيل على المواطنين، نافية ما يشاع عن وقف تحويلات المرضى لتلقي العلاج.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى أن أي تحويلة طبية تبدأ من المستشفيات الحكومية، عبر آلية تهدف إلى توطين الخدمات الطبية وتقديم العلاج اللازم للمرضى.

وأوضحت، أن التحويلات الطبية تقتصر على الخدمات التي لا تتوفر داخل المرافق الطبية الحكومية.

وأضافت: في حالة عدم توفر الخدمات الصحية في المراكز الحكومية، فإن الوزارة ووفق تعاقداتها واتفاقياتها تقوم بالبحث عن العلاج في المستشفيات الوطنية الأهلية والخاصة، وفي حال عدم توفرها، يتم اللجوء إلى المستشفيات الإقليمية، والتي يتم تحويل المرضى إليها في حالة عدم توفر العلاج في جميع المستشفيات الوطنية.

وبينت الوزارة، أن التحويل للمستشفيات الإسرائيلية يتم، وفق ترتيبات لجان التحويلات، عبر لجنة خاصة، لتقويم الوضع الصحي للمرضى، وملفاتهم وتقاريرهم الطبية، حيث تقوم اللجنة بتحويل الحالات التي لا يتوفر لها علاج في المستشفيات الحكومية والوطنية، وفق شروط تهدف إلى ضبط التحويلات وتقديم العلاج بكفاءة للمرضى، وبما لا يمس حقهم في تلقي العلاج.

وشددت على أن هذه الإجراءات تصب في صالح المريض الفلسطيني، وتضبط ملف التحويلات وما يتبعه من ضبط للمال العام، نافية في الوقت ذاته أي وقف لتحويلات المرضى.

الأكثر قراءة اليوم

القسّام تنشر صورة "وداعية" للاسرى الإسرائيليين بغزة ..

نتنياهو يطالب بتقليص تحشدات القوات المصرية في سيناء ويطالب ترامب بالتدخل الفوري

قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف الوساطة في صفقة الأسرى مع حماس..

اوروبا تصارح ترامب: تهميش العرب لصالح نتنياهو يخدم الباكستان والصين وإيران

ألمانيا تدرس تقديم دعم مالي طارئ للسلطة لمنع انهيارها..

الطبيب أبو سلمية بين واجب المهنة وفقد الاحبة..

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي : رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو أسدود

الحرس الثوري الإيراني: نحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها وردنا على أي عدوان سيكون قاتلاً

القناة 13 العبرية : حماس ابلغت إدارة ترامب بانها تخشى الاجتماع مجدداً في قطر ..

اسرائيل تصعد عدوانها الدموي ..عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع ومجازر متنقلة بمدينة غزة

تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية