مسيرة حاشدة في "بريمن" الالمانية للمطالبة بوقف الابادة بغزة والعدوان على الضفة

الأحد 21 سبتمبر 2025 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في "بريمن" الالمانية للمطالبة بوقف الابادة بغزة والعدوان على الضفة



برلين/وكالات/

نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات اليوم السبت تظاهرة حاشدة في مدينة بريمن الالمانية للمطالبة بوقف الابادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال في قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لحرب الإبادة والعدوان على اهلنا في الضفة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وطالب رئيس الجالية في مدينة بريمن وضواحيها السيد سامر بلال اصلان دول العالم بإجراءات دولية ملزمة وعاجلة تجبر الاحتلال على وقف الابادة الجماعية في غزة و تفكيك وإزالة البوابات التي تضيق الخناق على اهلنا في الضفة الغربية وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس.

كما طالب اصلان الحكومة الألمانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف تصدير الاسلحة الى دولة الاحتلال بشكل فوري وعاجل.

