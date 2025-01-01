  1. الرئيسية
إدارة المعابر: معبر الكرامة يعمل حتى الـ1:30 ظهراً

الأحد 21 سبتمبر 2025 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة المعابر: معبر الكرامة يعمل حتى الـ1:30 ظهراً



اريحا/سما/

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود صباح اليوم الأحد، بدء العمل في المعبر حتى الساعة 01:30 ظهراً، وفي حال حدوث أي تعديل على ساعات عمل المعبر، سيتم الإعلان عنها.

ويشهد معبر الكرامة وجسر الملك الحسين من الجانب الأردني أزمة مرورية خانقة، أمام المسافرين الراغبين في السفر أو العودة إلى الوطن.

يشار إلى أن هذه الأزمة تأتي نتيجة الإغلاق الكامل الذي فرضته سلطات الاحتلال على المعبر يوم الجمعة، بالإضافة إلى تعليق حركة السفر خلال ساعات العمل يوم الخميس، وذلك عقب حادثة إطلاق نار وقعت في المنطقة وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

