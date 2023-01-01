قادة المعارضة في إسرائيل يرفعون مستوى التحدي مع نتنياهو ويشكلون أسس الحكومة المقبلة

القدس المحتلة / سما/

أعلن قادة أحزاب المعارضة في إسرائيل، مساء السبت، تشكيل منتدى ثابت يضم رؤساء الأحزاب، بهدف وضع الخطوط العريضة للحكومة المقبلة وصياغة دستور شامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي بينهم في مواجهة الائتلاف الحاكم.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب “يشار!” غادي آيزنكوت، ورئيس حزب “الديمقراطيين” يائير غولان.

وقال البيان إنه “تقرر أن يتحول منتدى رؤساء الأحزاب إلى منتدى دائم، وأن تُعقد الجلسة المقبلة مباشرة بعد يوم الغفران (يوم كيبور، باللغة العبرية، الذي يبدأ مساء الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول وينتهي مساء الخميس 2 أكتوبر)”.

وأضاف أن المنتدى سيُنشئ هيئة مهنية تعمل على صياغة الخطوط الأساسية للحكومة المقبلة، بما في ذلك إعداد دستور، وتطبيق مبدأ الخدمة للجميع، والحفاظ على طابع إسرائيل كـ”دولة يهودية ديمقراطية صهيونية”.

وأشار القادة إلى أنهم يتوقعون انضمام رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ورئيس حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، إلى الاجتماعات المقبلة.

وأكد أن الهدف هو توحيد صفوف المعارضة استعدادًا للمرحلة السياسية القادمة.

والجمعة، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة في حال إجراء انتخابات اليوم.

ويتألف الكنيست من 120 مقعدا، فيما يلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة بسبب رفض نتنياهو إجرائها أثناء حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، بينما ترى المعارضة وعائلات الأسرى أنه يماطل في إبرام صفقة تبادل بغية الحفاظ على بقائه السياسي، نظرا لتورطه في قضايا فساد.

وبحسب الاستطلاع، فإن 52 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون في نتنياهو كرئيس للوزراء، بينهم 40 بالمئة لا يثقون به مطلقا.

في المقابل، فإن 44 بالمئة يثقون في نتنياهو، و4 بالمئة لا يعرفون.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.