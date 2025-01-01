تفاصيل رسالة إسرائيلية سرية إلى السعودية.. لا تطبيع ولا مسار سياسي ولا دور للسلطة في غزة..

سما / وكالات /

كشفت صحيفة “يسرائيل اليوم” أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أرسل رسالة إلى القيادة السعودية، مفادها أن أي خطوات نحو التطبيع ستظل مؤجلة إلى حين تحقيق “هزيمة كاملة” لحركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن ديرمر نقل خلال اتصالات مع مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن إسرائيل لا تعتزم إشراك السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات حكم بعد الحرب، كما لا تنوي الدخول في مسار سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، حتى بعد توقف الحرب.

وبحسب الصحيفة، ردت السعودية بانتقاد الموقف الإسرائيلي، معتبرة أنّ حكومة بنيامين نتنياهو خضعت لضغوط شركائها في الائتلاف المتطرف، مؤكدة أنها لن تذهب إلى التطبيع دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار التقرير إلى أنّ الرياض كانت قبل 7 أكتوبر على وشك توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، لكن الحرب على غزة غيّرت الحسابات.