اسرائيل تصعد عدوانها الدموي ..عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع ومجازر متنقلة بمدينة غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 716 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 107 شهداء، منذ فجر الخميس في قطاع غزة منهم 90 بمدينة غزة في سلسلة مجازر متنقلة بين احياء مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال تفجير عربات مفخخة في منازل السكان.

غزة والشمال

وارتقى 15 شهيدًا بينهم اربع أطفال وخمس سيدات جراء قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً لعائلة "دغمش" في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واكد الدفاع المدني ان هناك عدد من المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض جراء القصف.

واستشهد الحكيم أشرف محمد أبو محسن وزوجته وطفله جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة وهم:عادل عبد الكريم الحداد وأبناءه عادل، محمد ومحمود وزوجته مروة خضر الحداد.

وسط القطاع

وخلال 24 ساعة استشهد سبعة مواطنين في وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد 11 مواطنا خلال الـ 24 في جنوب قطاع غزة بينهم ثلاثة قرب مركز المساعدات الأمريكية.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 34 مواطنا (منهم 3 شهداء انتشال) ،و 200 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,208 شهيدًا و 166,271 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,653 شهيدًا و 54,230 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 4 شهداء و 18 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,518 شهيدًا وأكثر من 18,449 إصابة.

وتم سجيل 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 442 منهم 147 طفل هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 164 حالة وفاة من بينهم 32 طفلا.