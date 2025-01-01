  1. الرئيسية
مجلس الأمن القومي الإيراني: "تفاهم القاهرة" مع الوكالة الدولية الذرية انتهى

السبت 20 سبتمبر 2025 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، تعليقًا على تفعيل "آلية الزناد": "إن عودة العقوبات غير قانونية، وتفاهم القاهرة قد انتهى، ولم يعد هناك سبب للبقاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)".

وأضاف أن "إيران يجب أن تعيد النظر بشكل جدي في سياساتها تجاه اتفاقية الحد من الانتشار النووي"، مشددًا على أن "أفضل رد لإيران هو رفع جميع القيود ووقف التعاون مع الوكالة".

وكانت إيران قد وقّعت مؤخرًا تفاهمًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع جمع بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد صرح سابقًا بأن هناك أسبوعًا حتى عودة العقوبات، وأنه في حال عودتها وتفعيل آلية الزناد، سيتم إيقاف تفاهم إيران والوكالة الموقع في القاهرة.

