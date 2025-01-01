السيسي ينتقد ممارسات إسرائيل "الغاشمة" في غزة ويؤكد التمسك برفض التهجير

القاهرة /سما/

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السينغافوري ثارمان شانموجار أتنام، الذي استقبله اليوم في القاهرة، إنهما تباحثا حول ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من منعطف خطير وظروف استثنائية، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار السيسي، إلى الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية "في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أزمة متفاقمة ناتجة عن الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، لاسيما في ضوء ما نشهده من توسيع للعمليات العسكرية في قطاع غزة".

وجدد السيسي "التأكيد على موقف مصر الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والرافض لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددا على أنه "لن يتسنى تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة دون منح الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967".

وأضاف السيسي، أنه لمس "توافقا كبيرا مع الرئيس السينغافوري حول رؤيتنا لسبل وضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

ووفق بيان للرئاسة المصرية، تناولت المباحثات بين السيسي وأتنام، سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل ما تزخر به مصر من فرص متنوعة وجاذبة، كانت محل اهتمام العديد من الشركات السنغافورية خلال السنوات الأخيرة.

وشملت المباحثات مجالات التجارة وإدارة الموانئ والتحول الرقمي والتعاون الثقافي، فيما أعرب الرئيس السينغافوري عن تقديره للدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر وتعليم مفاهيم الإسلام للطلبة السنغافوريين، وفق البيان.