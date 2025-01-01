فرنسا تمنع رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

باريس/سما/

وزارة الداخلية الفرنسية تعليمات للبلديات بعدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات والمرافق العامة قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في أوامر وجهتها إلى البلديات الفرنسية أن "مبدأ الحياد في الخدمة العامة يحظر مثل هذه الممارسات". وأضافت أن أي قرار يتخذه رؤساء البلديات برفع العلم الفلسطيني يجب إحالته إلى المحاكم.

ومن المقرر أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية رسميا يوم الاثنين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعلن عدد من رؤساء البلديات عن نيتهم رفع العلم الفلسطيني على مباني بلدياتهم الأسبوع المقبل.

وجاءت تعليمات وزارة الداخلية بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور لرفع العلم الفلسطيني على البلديات يوم الاثنين، وهو اليوم الذي يحتفل فيه اليهود بعيد رأس السنة العبرية.

وأوضحت الوزارة أن أي عرض للعلم الفلسطيني يعد "انحيازا في نزاع دولي".

وذكرت التعليمات أنه يجب على رؤساء البلديات التوقف عن رفع الأعلام، وإذا رفضوا ذلك، تحال القرارات إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها.

وقال فور إن رؤساء البلديات ليس لديهم سلطة حظر هذه الممارسات، و"ستقرر المحاكم إذا لزم الأمر".

وأكد أن "الوزير المنتهية ولايته يجب أن يركز على إدارة الشؤون اليومية، وليس معارضة قرار الرئيس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل رمزي"، في إشارة إلى وزير الداخلية برونو ريتيلو.

وقد اضطرت عدة بلديات فرنسية في السابق إلى إزالة الأعلام الفلسطينية بعد قرارات قضائية.

ففي يونيو، أمرت محكمة عمدة مدينة بيزانكون بإزالة العلم الفلسطيني، معتبرة أن رفعه "انتهاك لمبدأ حياد الخدمات العامة".

وعبرت العمدة آن فيجنوت عن صدمتها، مستنكرة القرار وقالت: "هل لم يعد إدانة المجازر ودعم شعب يعاني من الجوع تحت القصف سببا يجمعنا تحت راية الجمهورية؟".

وفي نفس الشهر، اضطرت عمدة مدينة نيس لإزالة الأعلام الإسرائيلية من واجهة مبنى البلدية بعد صدور أمر قضائي مماثل.