القسّام تنشر صورة "وداعية" للاسرى الإسرائيليين بغزة ..

السبت 20 سبتمبر 2025 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صورة وداعية للأسرى الإسرائيليين لديها.

وقالت القسام عبر قناتها بمنصة "تليجرام"، في تعليق على الصورة التي نشرتها: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية البرية في غزة".

وكانت قيادة القسام العسكرية قد أكدت في وقت سابق، أن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيش الاحتلال.

وقالت لمخاطبة القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية: "نحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وأضافت: "لقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم".

وتابعت: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادًا إضافية من القتلى والأسرى"، مشيرة إلى أنها دربت مقاتليها على وضع العبوات داخل قمرات آليات الاحتلال".

وشددت على أن جرافات الاحتلال ستكون أهدافا مميزة لمقاتليها وسببًا لزيادة أعداد الأسرى لديها.

وذكرت القسام: "أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير رون أراد".

ورون آراد هو طيار إسرائيلي سقطت طائرته في 16 أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق الجوار وقبضت عليه حركة أمل في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف.

