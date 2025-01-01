معاريف : خطوط مصرية حمراء ثلاثة والسيسي يعتقد بان اسرائيل لا تنوي وقف الحرب ..

حددت مصر لنفسها ثلاثة سيناريوهات خطيرة، أي وقوع أي منها يُعد تجاوزًا للخط الأحمر بالنسبة لها: تسلل قوات إسرائيلية إلى أراضيها، لأي سبب كان، أو هجرة لاجئي غزة إلى سيناء، أو هجوم إسرائيلي على أراضيها .

وتقول صحيفة معاريف الإسرائيلية "يعتقد السيسي وشعبه أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي وقف الحرب، ولذلك فإن هذه السيناريوهات واقعية، وهم يستعدون لها.

وفي ذات السياق تستعد مصر لاحتمالية موجات هجرة من قطاع غزة. وصرح مسؤول عسكري مصري رفيع المستوى لصحيفة الأخبار اللبنانية فقد تلقّى القادة العسكريون المصريون تعليمات بخطة للتعامل مع أي طارئ على هذا الصعيد، تقوم على ضوابط محدّدة، تشمل عدم إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من الشريط الحدودي، والتعامل مع الأمر وفق المعايير الإنسانية حصراً.

ونقل عن مصدر آخر قوله إن الهجرة الجماعية تُشكل تهديدًا مباشرًا، ولذلك ستستعد القاهرة لتصعيد عسكري فوري خلال 72 ساعة، يشمل "مضاعفة عدد الجنود ونقل أسلحة ثقيلة وطائرات إلى شبه جزيرة سيناء".

وبحسب المصدر، تراهن القاهرة على أن استعراض القوة عبر إرسال معدات ثقيلة وقوات إلى الشريط الحدودي سيشكّل "رادعاً لتل أبيب ويمنعها من الإقدام على خطوة التهجير، على الأقل

في المدى القريب".

وبالتوازي، عبّرت القاهرة، عبر اتصالاتها مع مسؤولين أميركيين، عن امتعاضها من التسريبات الإسرائيلية المتكرّرة حول مزاعم استخدام المُسيّرات لتهريب أسلحة إلى حركة حماس، وهو أمر نفته مصر مراراً بشكل غير رسمي، وعدّته غير منطقي في ظل مستوى التنسيق الأمني والعسكري مع تل أبيب.