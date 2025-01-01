  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يزعم وقف قصف الانقاق للاشتباه في وجود اسرى..عشرات الاف مقاوم فلسطيني ينتظرون المعركة الفاصلة في مدينة غزة

السبت 20 سبتمبر 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم وقف قصف الانقاق للاشتباه في وجود اسرى..عشرات الاف مقاوم فلسطيني ينتظرون المعركة الفاصلة في مدينة غزة



القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف شن الغارات تحت الأرض في الأيام الأخيرة للاشتباه في وجود اسرى اسرائيليين داخل الأنفاق.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أن حماس تُسرّع عملية تفخيخ المباني بالمتفجرات، وأنها أعادت تأهيل بعض الأنفاق التي هُدمت سابقًا في غارات سابقة بالمدينة. وبسبب الشكوك في وجود اسرى ، أوقف الجيش الإسرائيلي الهجمات على الأنفاق في الأيام الأخيرة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن حركة حماس نجحت في استعادة بعض الأنفاق في مدينة غزة

وبحسب التقرير الإسرائيلي فأنه وخلال 10 أيام، تم تدمير أكثر من 1000 موقع في مدينة غزة.

وفي الأيام الأخيرة، زعم جيش الاحتلال أنه نفذ 150 عملية اغتيال مستهدفة لقادة من لواء مدينة غزة، بما في ذلك قادة سرايا. كذلك تم تدمير 100 مبنى من أصل 3500 مبنى مكون من خمسة طوابق، ويوجد في مدينة غزة أكثر من 100 مبنى مكون من تسعة طوابق أو أكثر.

وأمر نتنياهو جيشه بتدمير مدينة غزة من جذروها كما نقلت صحيفة هآرتس.

وقررت المؤسسة العسكرية في اسرائيل مهاجمة أي مبنى بذريعة أنه يضم بنى تحتية لحماس . كما تزعم المؤسسة الأمنية أن حماس تنتقل بعد الهجمات إلى مبنى آخر، وتُخلي شققًا في طوابق استراتيجية، وتتخذه مقرًا لها.

بحسب التقرير فإن الفرقة 162 تعمق اليوم مناوراتها البرية في مدينة غزة، ويقدر مسؤولون عسكريون أن عشرة آلاف مقاتل من حماس والفصائل الأخرى ينتظرون الجنود في أزقة المدينة المزدحمة. يقودهم عز الدين الحداد، القائد الفعلي للجناح العسكري لحماس.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف عن مقترح توني بلير المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة وإستبدال حماس

الهزيمة الإعلاميّة.. الرأي العام العالميّ مقتنعٌ: إسرائيل بؤرة الشرّ العالميّ ..

السفير الاميركي في إسرائيل : واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب

“هآرتس”: نتنياهو أمر الجيش بهدم غزة من جذورها وتحويلها إلى غنيمة عقارية ووعوده بالقضاء على حماس “فارغة”

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي في كتيبة البريج التابعة لحماس

الإعلام العبري : مصر تنشر عشرات الآلاف من المقاتلين على الحدود مع إسرائيل

الجمعية العامة تمنح الرئيس حق الخطاب عبر الفيديو بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة

الأخبار الرئيسية

خلال اتصال هاتفي مع ماكرون ..الرئيس عباس: لا دور لحماس في غزة بعد الحرب ولا نريد دولة مسلحة

غوتيريش: لا ينبغي للعالم أن يخاف من إسرائيل وما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ الحديث..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتزايد اعداد النازحين ونسف المربعات السكنية في مدينة غزة

السفير الاميركي في إسرائيل : واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب

الجمعية العامة تمنح الرئيس حق الخطاب عبر الفيديو بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية