جيش الاحتلال يزعم وقف قصف الانقاق للاشتباه في وجود اسرى..عشرات الاف مقاوم فلسطيني ينتظرون المعركة الفاصلة في مدينة غزة

القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف شن الغارات تحت الأرض في الأيام الأخيرة للاشتباه في وجود اسرى اسرائيليين داخل الأنفاق.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أن حماس تُسرّع عملية تفخيخ المباني بالمتفجرات، وأنها أعادت تأهيل بعض الأنفاق التي هُدمت سابقًا في غارات سابقة بالمدينة. وبسبب الشكوك في وجود اسرى ، أوقف الجيش الإسرائيلي الهجمات على الأنفاق في الأيام الأخيرة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن حركة حماس نجحت في استعادة بعض الأنفاق في مدينة غزة

وبحسب التقرير الإسرائيلي فأنه وخلال 10 أيام، تم تدمير أكثر من 1000 موقع في مدينة غزة.

وفي الأيام الأخيرة، زعم جيش الاحتلال أنه نفذ 150 عملية اغتيال مستهدفة لقادة من لواء مدينة غزة، بما في ذلك قادة سرايا. كذلك تم تدمير 100 مبنى من أصل 3500 مبنى مكون من خمسة طوابق، ويوجد في مدينة غزة أكثر من 100 مبنى مكون من تسعة طوابق أو أكثر.

وأمر نتنياهو جيشه بتدمير مدينة غزة من جذروها كما نقلت صحيفة هآرتس.

وقررت المؤسسة العسكرية في اسرائيل مهاجمة أي مبنى بذريعة أنه يضم بنى تحتية لحماس . كما تزعم المؤسسة الأمنية أن حماس تنتقل بعد الهجمات إلى مبنى آخر، وتُخلي شققًا في طوابق استراتيجية، وتتخذه مقرًا لها.

بحسب التقرير فإن الفرقة 162 تعمق اليوم مناوراتها البرية في مدينة غزة، ويقدر مسؤولون عسكريون أن عشرة آلاف مقاتل من حماس والفصائل الأخرى ينتظرون الجنود في أزقة المدينة المزدحمة. يقودهم عز الدين الحداد، القائد الفعلي للجناح العسكري لحماس.