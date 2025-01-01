البرتغال: سنعترف بالدولة الفلسطينية الأحد

لشبونة/وكالات/

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن لشبونة ستعترف بدولة فلسطينية غدًا الأحد، قبل يومين من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت البرتغال قد أعلنت في يوليو/تموز أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية البرتغالية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر".

وكانت حكومات عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا قد أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لتضيف بذلك ضغوطا دولية على إسرائيل بسبب عملياتها في الأراضي الفلسطينية.