أمين عام حزب الله يوجه طلبا غير مسبوق للقيادة السعودية ويتحدث عن منعطف سياسي خطير

السبت 20 سبتمبر 2025 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام حزب الله يوجه طلبا غير مسبوق للقيادة السعودية ويتحدث عن منعطف سياسي خطير



بيروت /سما/

 اكد الامين العام لحزب الله نعيم قاسم أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية غير مسبوقة بفعل السياسات التوسعية والانتهاكات المستمرة التي تمارسها إسرائيل.

 

وأشار قاسم بأن ذلك يتم بدعم مباشر ومفتوح من الولايات المتحدة. وذكر بيان الإعلام الحربي للحزب: "جاء ذلك خلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه، حيث أشار قاسم إلى أن "الكيان الإسرائيلي زرع في منطقتنا زرعا منذ بداية القرن العشرين، وبدعم استعماري بدأ من بريطانيا وانتقل لاحقا إلى أمريكا"، معتبرا أن هذا الكيان الغاصب "أُريد له أن يكون أداة غربية، ووسيلة للهيمنة على المنطقة ومنعها من تحقيق استقلالها".

وأضاف قاسم أن "إسرائيل بلغت ذروة الإجرام والتوحش" في ظل غياب أي التزام بالقواعد الإنسانية أو القانونية أو الحقوقية، مشددا على أن ما يجري يتم "بمؤازرة أمريكية كاملة وتفصيلية".

وذكر قاسم إن "المعركة السياسية في المنطقة دخلت مرحلة جديدة وخطيرة بعد ضربة قطر"، مشيرا إلى أن الاستهداف بات يشمل المقاومة والأنظمة والشعوب وكل عائق جغرافي أو سياسي يقف أمام مشروع "إسرائيل الكبرى".

وأشار قاسم إلى أن المشروع الإسرائيلي-الأمريكي لم يعد يقتصر على حدود فلسطين المحتلة، بل بات يطال فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، سوريا، العراق، السعودية، اليمن، وإيران، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المنطقة.

وفي تصريح لافت قال قاسم:"سأقترح اقتراحا علنيا.. أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع قوى المقاومة، من أجل مستقبل الأمة، وصون استقلالها وكرامتها في وجه مشاريع الهيمنة والتقسيم".

كلمة قاسم تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، خصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان، في وقت يرى فيه حزب الله أن "المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي" لم تعد مجرد مقاومة عسكرية، بل صراع مفتوح ضد مشروع استعماري استكباري يسعى لفرض الهيمنة على الشرق الأوسط".

