  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه

السبت 20 سبتمبر 2025 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه



طهران / وكالات /

 مسؤول برلماني إيراني رفيع اليوم السبت، إن إيران لم تصنع سلاحا نوويا حتى هذه اللحظة، لكنها تمتلك القدرة على تصنيعه.

 

وقال كامران غضنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الايراني، إنه بإمكان طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90% ضمن إطار اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن "على إيران الاستعداد من خلال امتلاك كمية كافية من اليورانيوم، حيث أنه إذا استخدم العدو سلاحا نوويا ضدنا، نتمكن خلال فترة قصيرة من تصنيع سلاح نووي والرد عليه".

وتابع غضنفري قائلا: "نحن لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن، لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه، ويجب علينا الحفاظ على هذه القدرة".

من جهته، قال قدري غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الايراني إن البرلمان لن يقف صامتا أبدا أمام تفعيل آلية الزناد، وسيتخذ قرارا حاسما ومتناسبا بهذا الشأن.
وأضاف أن ما يطرح من قبل بعض القوى الغربية تحت مسمى "سناب باك" أو إعادة فرض العقوبات، ليس له تأثير عملي وحقيقي بقدر ما هو خطوة دعائية ونفسية للضغط على الرأي العام الإيراني.

وأكد غودرزي أنه إيران لن ترضخ للابتزاز، وسيتخذ البرلمان إجراءات مضادة ردا على تنفيذ آلية الزناد رسميا.

وكان مجلس الأمن الدولي أعاد مساء يوم الجمعة فرض العقوبات على إيران، ليفشل بذلك في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر عملية مدتها 30 يوما لتفعيل "آلية الزناد"، التي تعيد تلقائيا عقوبات الأمم المتحدة على إيران. واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، في المقابل هددت طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف عن مقترح توني بلير المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة وإستبدال حماس

الهزيمة الإعلاميّة.. الرأي العام العالميّ مقتنعٌ: إسرائيل بؤرة الشرّ العالميّ ..

السفير الاميركي في إسرائيل : واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب

“هآرتس”: نتنياهو أمر الجيش بهدم غزة من جذورها وتحويلها إلى غنيمة عقارية ووعوده بالقضاء على حماس “فارغة”

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي في كتيبة البريج التابعة لحماس

الإعلام العبري : مصر تنشر عشرات الآلاف من المقاتلين على الحدود مع إسرائيل

الجمعية العامة تمنح الرئيس حق الخطاب عبر الفيديو بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعم وقف قصف الانقاق للاشتباه في وجود اسرى..عشرات الاف مقاوم فلسطيني ينتظرون المعركة الفاصلة في مدينة غزة

خلال اتصال هاتفي مع ماكرون ..الرئيس عباس: لا دور لحماس في غزة بعد الحرب ولا نريد دولة مسلحة

غوتيريش: لا ينبغي للعالم أن يخاف من إسرائيل وما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ الحديث..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتزايد اعداد النازحين ونسف المربعات السكنية في مدينة غزة

السفير الاميركي في إسرائيل : واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية