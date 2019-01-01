  1. الرئيسية
أردوغان: لقائي مع صديقي ترامب سيسهم في إنهاء حروب المنطقة وإرساء السلام ..

السبت 20 سبتمبر 2025 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقرة/سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

وقال أردوغان عبر (منصة إكس): سألتقي نظيري وصديقي الموقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارتي إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأضاف أردوغان: وسنناقش في لقائنا العديد من القضايا، وخاصة التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية مع حليفتنا الولايات المتحدة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية واسعة.

وختم الرئيس التركي قائلا: ‏أعتقد أن لقاءنا مع الرئيس ترامب سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في منطقتنا في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام العالمي، وسيعزز التعاون بين بلدينا بشكل أكبر.

ترامب: لإبرام صفقت تجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض في 25 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه يتوقع إبرام اتفاقات تجارية وعسكرية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "نعمل على الكثير من الصفقات التجارية والعسكرية مع الرئيس (أردوغان)، بما في ذلك شراء كميات كبيرة من طائرات بوينج وصفقة كبيرة لطائرات إف-16، فضلًا عن مواصلة المحادثات المتعلقة بمقاتلات إف-35، التي نتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي"، بحسب "رويترز".

وكانت أحدث زيارة قام بها أردوغان إلى البيت الأبيض في 2019 خلال ولاية ترامب الأولى.

ورغم وجود روابط شخصية قوية بينهما، خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2021، شهدت العلاقات الثنائية توترًا بسبب خلافات حول دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد في سوريا وعلاقات أنقرة بموسكو.

وأثارت تركيا غضب إدارة ترامب عام 2019 بشرائها أنظمة دفاع صاروخي روسية من طراز إس-400. وردًا على ذلك، ألغت واشنطن صفقة كانت مقررة لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى تركيا، وأخرجتها من برنامج إنتاج مشترك لهذه الطائرات.

ووافقت تركيا لاحقًا على صفقة لشراء طائرات إف-16.

وكتب ترامب يوم الجمعة: "علاقتي بالرئيس أردوغان كانت دائمًا جيدة جدًا، أتطلع إلى لقائه يوم الخامس والعشرين".

