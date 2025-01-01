  1. الرئيسية
غوتيريش: لا ينبغي للعالم أن يخاف من إسرائيل وما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ الحديث..

السبت 20 سبتمبر 2025 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: لا ينبغي للعالم أن يخاف من إسرائيل وما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ الحديث..



نيويورك /سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة "فرانس برس" يوم الجمعة، إن العالم يجب ألا "يخشى" خطر ردود أفعال إسرائيل، في ظل حربها المستمرة في غزة وسعيها لضم الضفة الغربية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا".

كما أوضح أن "هذه الإجراءات ستستمر وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط عليهم لمنع حدوث ذلك".

وشدد الأمين العام في تصريح له على أن التزام العالم بالعدالة يجب أن يسري على الجميع دون استثناء.

وقال إن "ما نشهده في غزة مروع وأسوأ مستوى من الموت والدمار شهدته خلال فترة ولايتي".

واعتبر غوتيريش "الأهوال التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب، خصوصاً على صعيد أعداد القتلى والدمار الواسع النطاق بأنه "لا مثيل لها في التاريخ الحديث".

واتخذت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا خطوات قد تمهد الطريق أمام ضم الضفة الغربية، التي تم احتلالها مع القدس الشرقية في حرب عام 1967، في حين تعارض الأمم المتحدة ومعظم الدول مثل هذا الإجراء.

وذكرت تقارير أن إسرائيل هددت بضم الضفة الغربية في حال مضت الدول الغربية قدما في الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وستشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد يوم الاثنين 22 سبتمبر في نيويورك، حدثا تاريخيا حيث ستعترف عشر دول غربية من بينها فرنسا، بالدولة الفلسطينية.

