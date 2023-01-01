عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتزايد اعداد النازحين ونسف المربعات السكنية في مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 715 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 45 شهيدا منذ فجر الخميس في قطاع غزة منهم 26 بمدينة غزة، ولا زالت مئات الشاحنات مصطفة على طول شارع الرشيد في طريقها نحو جنوب ووسط القطاع في ازمة نزوح جديدة.

غزة والشمال

وينفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية جنوب وشمال المدينة فيما توزعت الغارات على مختلف الأحياء موقعة شهداء وجرحى ودمار كبير.

وارتفع إلى ثمانية عدد الشهداء والمصابين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة دغمش قرب بنك فلسطين في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد طفلين وإصابة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء واصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة أبو شريعة جنوبي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واصيب ستة مواطنين بينهم أطفال إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في محيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقى الشهيد إدريس عيد واصيب شقيقه بجراح خطيرة جراء قصف من طائرة مسيرة خلف مسجد القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وخلال 24 ساعة استشهد تسعة مواطنين في وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد عشرة مواطنين خلال الـ 24 في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 33 مواطنا و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 65,174 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 166,071، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت شهيدا واحدا، و17 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,514، والإصابات إلى 18,431.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، اربع حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 440 حالة وفاة، من ضمنهم 147 طفلًا.