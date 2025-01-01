مالطا تسلّم رسالة رسمية للرئيس عباس تؤكد اعترافها بدولة فلسطين

رام الله/سما/

سلم وكيل وزارة الخارجية المالطية، سفير دولة فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا، رسالة من رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، يؤكد فيها اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان أبيلا أكد في منشور له على فيسبوك تموز/ يوليو الماضي، أن موقفهم يعبر عن التزامهم "بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

كما قال في تصريحات سابقه نشرت في أيار/ مايو الماضي: "لا يمكننا أن نغلق أعيننا أمام هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة يوما بعد يوم"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتحدث في حينه عن زيارته إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، حيث التقى أطفالا فلسطينيين نُقلوا إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي، مؤكدا أن مشاهداته عززت قناعته بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو مسؤولية أخلاقية تمليها الظروف الإنسانية المتدهورة في المنطقة.