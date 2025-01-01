  1. الرئيسية
زامير : لا قوافل مساعدات أردنية لغزة حتى انتهاء التحقيق في حادث جسر اللنبي

الجمعة 19 سبتمبر 2025 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تحقيقًا أوليًا في موقع العملية الذي وقع الليلة الماضية على جسر الكرامة، وأمر بتعليق مرور القوافل من الأردن إلى غزة حتى انتهاء التحقيق واستخلاص الدروس.

وخلال زيارته للموقع، قال رئيس الأركان: "بالأمس، قُتل جنديان من جنودنا هنا. هذا حدث خطير وصعب. سنحقق فيه بعمق ونستخلص الدروس منه. في الأشهر الأخيرة، أنشأنا فرقة خاصة على الحدود الشرقية. نحن نعزز، وسنواصل تعزيز، جميع عناصر الدفاع على هذه الحدود".

لكن أكد قائلا "يجب أن نتذكر أنّ التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن يساهم كثيرًا في الحفاظ على الأمن.

