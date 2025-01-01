  1. الرئيسية
الاستخبارات العراقية أحبطت مخططا لاغتيال الشرع

الجمعة 19 سبتمبر 2025 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات العراقية أحبطت مخططا لاغتيال الشرع



بغداد/وكالات/

كشف مصدر أمني عراقي رفيع لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الاستخبارات العراقية زودت نظيرتها السورية بمعلومات تفصيلية بشأن وجود مخطط لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، ما أدى إلى إحباطه.

وقال المصدر الأمني إن تلك المعلومات توافرت للجهات الأمنية العراقية بالتزامن مع إعداد مجموعات متطرفة لتفجيرات تطال مناطق للأقليات في أنحاء متفرقة من سوريا، بغية إشعال مواجهات طائفية.

وأشار المصدر إلى أن تعاوناً استخبارياً وثيقاً بين بغداد ودمشق أدى إلى إفشال خطّتي الاغتيال والتفجيرات.

واكتفى المصدر الأمني العراقي الرفيع بالإشارة إلى "مقاتلين سابقين في هيئة تحرير الشام انشقوا عنها لعدم رضاهم على اتجاهات" الشرع بعد وصوله إلى سدة الرئاسة عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

إلى ذلك، علمت "النهار" من مصدر سياسي عراقي أن الاستخبارات السورية أحبطت في الفترة نفسها خطة لاغتيال الشرع داخل القصر الرئاسي في دمشق.

ولم تتوافر معلومات مؤكدة عما إذا كانت هي المحاولة ذاتها التي تحدث عنها المصدر الأمني الرفيع.

يشار إلى أن السلطات السورية نفت في وقت سابق تقارير صحافية عن محاولة لاغتيال الشرع خلال زيارة له لمدينة درعا في الأسبوع الأول من يونيو الماضي.

