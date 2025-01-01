الإعلام العبري : مصر تنشر عشرات الآلاف من المقاتلين على الحدود مع إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

في الأيام الأخيرة، بدأ المصريون بتعزيز قواتهم في شمال سيناء، قرب الحدود الإسرائيلية، وفقًا لتقرير نُشر في قناة كان الإسرائيلية.

ووفقًا للتقرير، يُعد هذا جزءًا من استعدادات مصر لعملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، وهناك قلق في مصر من تدفق حشود من سكان غزة إلى أراضيها بحجة توسيع نطاق الحرب.

وبحسب منشورات، أغلبها في العالم العربي، فقد شهدت الأيام الأخيرة تعزيزات عسكرية مصرية بنحو 40 ألف جندي، بالإضافة إلى إدخال مركبات مدرعة إلى شمال سيناء.

يخشى المصريون من محاولة حشود من سكان غزة التسلل إلى الأراضي المصرية. في السابق، أعرب المصريون عن مخاوف مماثلة بشأن احتلال محور فيلادلفيا، لكنهم يرون الآن أن الضائقة في غزة وغياب الحكم في جنوب القطاع قد يؤديان إلى فوضى قرب الحدود وتسلل أعداد كبيرة من سكان غزة.

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وفقًا للملحق العسكري لاتفاقية السلام مع مصر، فإن أي إدخال للقدرات العسكرية إلى سيناء يتم بالتنسيق مع الجيش والقيادة السياسية. وهذا أمر مؤكد".