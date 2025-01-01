  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يتهم بن غفير بتسريب تفاصيل من اجتماعات الحكومة

الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتهم بن غفير بتسريب تفاصيل من اجتماعات الحكومة



القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسريب تفاصيل تتعلق بعمليات تصويت محتملة داخل مجلس الوزراء إلى وسائل الإعلام.

نتنياهو قال خلال اجتماع الحكومة إنه شاهد قبله وخلاله تقارير إعلامية في مواقع مثل "Arutz Sheva" و"Israel Hayom" تكشف عن مواقف الوزراء بين مؤيد ومعارض للقرار بشأن السماح بزيارات الصليب الأحمر إلى السجون.

 

بن غفير: نتنياهو قضى ليلة بلا نوم ويجب وقف محاكمته لحين الحسم في غزة

وأضاف أنه وقف في الاجتماع واتهم بن غفير مباشرة بالوقوف وراء هذه التسريبات، ثم قرر إزالة المقترح الخاص بزيارات الصليب الأحمر من جدول الأعمال ليتم بحثه في إطار آخر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من المقرر أن يناقش هذا الموضوع لاحقا ضمن ما يعرف بـ"المجلس الوزاري الإنساني"، الذي يضم نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعضو الكنيست أريه درعي، وهو مجلس يجتمع أحيانا لمتابعة ملفات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

أما بشأن المقترح الذي أثار الجدل، فقد طرحه مجلس الأمن القومي، وكان يقضي بالسماح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجناء المصنفين كـ"إرهابيين" داخل السجون الإسرائيلية. لكن المجلس قرر في نهاية المطاف سحب المقترح بعدما تبين أنه لن يحظى بأغلبية مؤيدة بين الوزراء.

وتضمن المقترح نقطتين أساسيتين: أولا، وبناء على توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك"، يُحظر على موظفي الصليب الأحمر زيارة السجناء القادمين من غزة أو المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، كما يُمنعون من الحصول على أي معلومات عنهم.

ثانيا، يُسمح للصليب الأحمر بزيارة السجناء الآخرين المصنفين كـ"إرهابيين"، ولكن وفق ضوابط وقيود يحددها المسؤولون الأمنيون.

وكان الهدف من هذا الطرح، بحسب القائمين عليه، محاولة إيجاد توازن بين قرارات محكمة العدل العليا والالتزامات الدولية من جهة، وبين الحاجة إلى فرض قيود مشددة على السجناء المرتبطين بالمجموعات الرئيسية في غزة من جهة أخرى.

ومع ذلك، أعلن بن غفير رفضه القاطع للمقترح، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح للإرهابيين بالاستفادة من زيارات أو ظروف تفضيلية في وقت تواصل فيه حركة حماس احتجاز رهائن في غزة". وأضاف أن "مقترح مجلس الأمن القومي خطأ خطير يبعث برسالة ضعف إلى العدو".

الأكثر قراءة اليوم

مقتل واصابة 12 جندياً اسرائيليًا في تفجير عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة

مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم مسلح بـ”معبر الملك حسين” الحدودي بين الضفة الغربية والأردن

مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن وقف النار في غزة وإدخال المساعدات للمحاصرين..

تقرير : إسرائيل قد تضم غور الأردن رسميا خلال أيام..

السابع من اكتوبر اكثر الايام عنفا ..ترامب: إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكننا سنتعامل معها

نتنياهو ينفي تورط إسرائيل باغتيال الناشط السياسي الأمريكي كيراك

انصار الله” تعلن مهاجمة اهدافا “حساسة” بـ”نجاح” في تل أبيب وبئر السبع بصورايخ باليستية وقصف إيلات بـ3 مسيرات

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتقدم جديد للدبابات بمدينة غزة

اسرائيل تغلق الجسر بالاتجاهين حتى اشعار آخر

فيتو" أميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

ماكرون لنتنياهو: العمل العسكري فشل في غزة والدولة الفلسطينية هي الحل للحفاظ على دولتكم

السابع من اكتوبر اكثر الايام عنفا ..ترامب: إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكننا سنتعامل معها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية