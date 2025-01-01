  1. الرئيسية
استطلاع معاريف : نتنياهو يتراجع والمعارضة تشكل حكومة بدون الأحزاب العربية..

استطلاع معاريف : نتنياهو يتراجع والمعارضة تشكل حكومة بدون الأحزاب العربية..



القدس المحتلة/سما/

لأول مرة منذ بداية الحرب، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف اليوم الجمعة أن المعارضة حصلت على 61 مقعدا، وتستطيع تشكيل حكومة دون الحاجة إلى دعم الأحزاب العربية.

ويكشف الاستطلاع أنه على خلفية تفاقم العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة، و" خطاب سبارتا" الذي ألقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، والذي حذر من العزلة الدولية وأثار سوق الأسهم، ضعفت كتلة الائتلاف إلى 49 مقعداً، في حين استقرت المعارضة عند 61 مقعداً من دون الحاجة إلى المقاعد العشرة للأحزاب العربية.

يُبرز الاستطلاع مجددًا أن الأحزاب الصغيرة، التي تقترب من عتبة الحسم، قد تُحدد مصير الانتخابات. فبينما تجاوز حزب أزرق أبيض، بقيادة بيني غانتس ، عتبة الحسم هذا الأسبوع، فإن حزب الصهيونية الدينية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، يتخلف مجددًا عن عتبة الحسم.

إحصائية أخرى مثيرة للاهتمام في هذا الاستطلاع هي حزب نفتالي بينيت ، الذي خسر ثلاثة مقاعد وهبط إلى عشرين مقعدًا فقط. 

ولم يُغيّر الإعلان الرسمي عن اسم حزب غادي آيزنكوت ، "ياشار" مع آيزنكوت"، وضعه، وحصل على تسعة مقاعد هذا الأسبوع أيضًا.

يُظهر استطلاع معاريف أيضًا أن غالبية الإسرائيليين (52%) لا يثقون ببنيامين نتنياهو كرئيس وزراء إسرائيل (منهم 40% لا يثقون به إطلاقًا). في المقابل، يثق 44% بنتنياهو، بينما لا يعرف 4% آخرون.

وبحسب الكتل السياسية، فإن جميع الناخبين في الائتلاف تقريبا (91%) يثقون بنتنياهو (منهم 61% يثقون به كثيرا)، مقارنة بـ 85% من الناخبين في المعارضة الذين لا يثقون به (70% منهم لا يثقون به على الإطلاق).

وفقًا لسيناريو تنافس حزبان جديدان في انتخابات الكنيست القادمة: حزب بينيت 2026 وحزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت، مع بقاء الأحزاب الأخرى دون تغيير، ستكون الأرقام كما يلي:

الليكود 25 مقعدًا، بينيت 20، الديمقراطيون 11، إسرائيل بيتنا 10، يشار بقيادة آيزنكوت 9، شاس 8، أوتزما يهوديت 8، يهدوت هتوراة 8، يش عتيد 7، العربية الموحدة 5، حداش-تاعل 5، أزرق أبيض 4، الصهيونية الدينية ٠.

وتحصل ائتلاف نتنياهو على 49 مقعدا، وكتلة المعارضة-بينيت-أيزنكوت على 61 مقعدا، والأحزاب العربية على 10 مقاعد.

