ميناء رافينا الإيطالي يمنع شاحنات الأسلحة من الوصول إلى إسرائيل

رفض ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي اليوم الخميس دخول شاحنتين قيل إنهما تحملان أسلحة إلى إسرائيل، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

وقال أليساندرو باراتوني رئيس بلدية رافينا الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط للصحفيين إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

ومن المقرر تنظيم إضرابات ومظاهرات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بما في ذلك حصار متوقع في موانئ جنوة وليفورنو.