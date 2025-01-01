  1. الرئيسية
“القسام”: أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم

الجمعة 19 سبتمبر 2025 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام": أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم



غزة /سما/

قالت “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، إن الأسرى الإسرائليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن تكون القسام حريصة على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم.
وأضافت “كتائب القسام” في بيان عسكري: “نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم”.
وأكدت الكتائب أنها أعدت جيشا من الاستشهاديين وآلافا من الكمائن والعبوات الهندسية، مشددة على أن غزة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين.

 

وتابعت قائلة: “أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافا مميزة لمجاهدينا وسببا لزيادة أعداد الأسرى لدينا”.
وشددت الكتائب على أن بدء العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنهم لن يحصلوا على أي أسير كان حيا أو ميتا، وسيكون مصيرهم جميعا مجهولا كمصير رون أراد.

