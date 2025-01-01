فيتو" أميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

وكالات - سما-

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو)، مساء اليوم الخميس (بتوقيت القدس المحتلة) ضد مشروع قرار قدمته الدول العشرة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

ويطالب مشروع القرار مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، وحكومة إسرائيل بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.

وينص مشروع القرار على ضرورة حدوث ذلك على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية. وطالب بأن تضمن إسرائيل أيضا الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية.

قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي: باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي أيده 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وقالت المندوبة الدائمة للدنمارك كريستينا لاسن التي تحدثت بالنيابة عن الدول التي تقدمت بمشروع القرار، "إننا نمثل إرادة وتوقعات أعضاء الجمعية العامة الذين انتخبونا"، داعية أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار والتمسك بمسؤولية المجلس وصون السلم والأمن الدوليين.

وقالت إن الوضع الكارثي في غزة هو ما يدفعنا للتحرك اليوم.

أما الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، فأشار إلى أن هذا الاجتماع يحمل رقم 10,000 في تاريخ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال إن الاجتماع يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة وعشية انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة. ودعا إلى وضع ذلك الأمر بعين الاعتبار في السعي لتنفيذ مهام المجلس.